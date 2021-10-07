В Якутии мужчина ударил коллегу ножом в шею

Прокуратура Момского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого гр. С. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, устроившись на работу, выехал в июне 2021 года на сезонные полевые работы на участок геологоразведочных работ, расположенный в удаленной горной местности Момского района.

В один из вечеров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый в результате возникшей ссоры, посчитав что его коллега недостаточно уважительно к нему отнесся, нанес потерпевшему охотничьим ножом удар в шею, повредив его сонную артерию.

В результате острой кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.