В Якутии мужчина убит кухонным ножом

В Амгинском районе женщина осуждена к лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего

Прокурор Амгинского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В суде установлено, что женщина, в один из дней января 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в результате возникшей ссоры, нанесла один удар кухонным ножом в области груди гражданскому супругу.

В результате полученного ножевого ранения потерпевший скончался на месте происшествия в короткий промежуток времени.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.