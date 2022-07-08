08.07.2022
09:20
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Судебная хроника

В Якутии мужчина убит кухонным ножом

В Амгинском районе женщина осуждена к лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего

Прокурор Амгинского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В суде установлено, что женщина, в один из дней января 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в результате возникшей ссоры, нанесла один удар кухонным ножом в области груди гражданскому супругу.  

В результате полученного ножевого ранения потерпевший скончался на месте происшествия в короткий промежуток времени.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со средствами массовой информации Марианна Рожина

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