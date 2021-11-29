В Якутии мужчина свел счеты с жизнью после страшного убийства

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ – убийство – по факту обнаружения тела 29-летней женщины с признаками насильственной смерти криминального характера.

По данным уголовного дела, 25 ноября 2021 года около 16 часов 45 минут в квартире, расположенной в многоквартирном жилом доме города Мирный обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранениями.

Следователи установили, что преступление совершено бывшим супругом погибшей женщины, который в последующем свел счеты с жизнью.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. Назначен и проводится ряд экспертных исследований. Расследование продолжается.