В Якутии мужчина спрятал в машине золото на 7 млн рублей

Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий получена информация о том, что житель п. Нижнего Куранаха Алданского района незаконно хранит драгоценный металл с целью дальнейшей продажи.

При обследовании транспортного средства марки «TOYOTA Corolla» обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом свыше 3 кг. Стоимость изъятого драгметалла по котировке Центрального банка Российской Федерации составила более 7 млн рублей.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело

по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК России (совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, а равно незаконные хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере).

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением. Алданский районный суд признал обвиняемого виновным в незаконном хранении золота и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

Драгметалл обращен в доход государства.