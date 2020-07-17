В Якутии мужчина сорвался с обрыва и упал в реку

16 июля в 21.31часов на пульт дежурного Нерюнгринского ПСО ГБУ «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение о том, что на реке Чульман просят о помощи двое граждан попавших в беду. Оперативная группа в количестве 4-х человек во главе с начальником отряда Анатолием ГЕЖОЙ выехала к месту происшествия.

По прибытию на смотровую площадку в районе ремонтно-механического завода, спасатели опросили свидетелей и те указали вниз на реку, там на острове находились 2 человека. Было принято решение спускаться вниз при помощи альпинистского снаряжения, для эвакуации использовать специальные носилки. Подойти к пострадавшим другим путем не было возможности в связи с отсутствием дорог и тропинок в этом районе. После спуска, спасатели перешли вброд реку Чульман, осмотрели пострадавшего лежавшего на левом боку. Предварительно установлено, что молодой человек залез на дерево, наклоненное над рекой, сорвался с высоты около 5 метров и упал в речку, глубина которой не превышала 30 см. Затем при помощи товарища выбрался на остров.

Подъем пострадавшего на альпинистском снаряжении осуществлять было опасно в связи с тем, что гора практически вертикальная и имеет неустойчивую почву — сильно осыпается, поэтому было принято решение на носилках перенести мужчину к месту, где его сможет забрать лодка, которую предварительно подогнали.

Больше километра в полной темноте по береговой линии спасатели несли до лодки мужчину. Перед транспортировкой пострадавшему была наложена шина на ногу, фельдшер сделал обезболивающий укол. Еще 3 км по реке до машины скорой помощи, где пострадавшего передали медикам.

Как отметил Анатолий Гежа,- аварийно спасательные работы выдались тяжелые, пришлось спустится с отвесной горы, оказание первой помощи, эвакуация на носилках, потом по реке не самой спокойной и все это в темноте. Ребята показали отличную выучку и профессионализм. Хотелось бы напомнить жителям республики не купайтесь в незнакомых местах соблюдайте элементарные правила на воде.

Предварительно, мужчина 1992 г.р. получил серьезные повреждения.