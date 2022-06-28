В Якутии мужчина случайно зарезал коллегу у разделочного стола

фото СО по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

Доказательства, собранные следственным отделом по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 27-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в декабре 2021 года в помещении столовой, расположенной на участке лесозаготовки в Олекминском районе, бригада работников распивала спиртные напитки, используя в качестве повода выходной день.

В процессе застолья основная часть рабочих разошлась, и между двумя мужчинами на почве личной неприязни возникла ссора, в ходе которой один из них вышел из помещения на улицу.

Однако второй затаил обиду и, подойдя к разделочному столу, взял в руки нож с намерением поквитаться с обидчиком. В этот момент подсудимый почувствовал, что к нему сзади подходит человек, и, решив, что это его оппонент, он развернулся и нанес подошедшему удар ножом в грудную клетку. После полученного ранения мужчина отошел, упал и через непродолжительное время скончался. Потерпевшим оказался непричастный к конфликту рабочий.

Сотрудники бригады связали подсудимого и позже передали его сотрудникам правоохранительных органов.

Следствием проведен комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе следствия мужчина в полном объеме признал вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном.

Приговором суда он признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.