В Якутии мужчина случайно зарезал коллегу у разделочного стола
Доказательства, собранные следственным отделом по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 27-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в декабре 2021 года в помещении столовой, расположенной на участке лесозаготовки в Олекминском районе, бригада работников распивала спиртные напитки, используя в качестве повода выходной день.
В процессе застолья основная часть рабочих разошлась, и между двумя мужчинами на почве личной неприязни возникла ссора, в ходе которой один из них вышел из помещения на улицу.
Однако второй затаил обиду и, подойдя к разделочному столу, взял в руки нож с намерением поквитаться с обидчиком. В этот момент подсудимый почувствовал, что к нему сзади подходит человек, и, решив, что это его оппонент, он развернулся и нанес подошедшему удар ножом в грудную клетку. После полученного ранения мужчина отошел, упал и через непродолжительное время скончался. Потерпевшим оказался непричастный к конфликту рабочий.
Сотрудники бригады связали подсудимого и позже передали его сотрудникам правоохранительных органов.
Следствием проведен комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе следствия мужчина в полном объеме признал вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном.
Приговором суда он признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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