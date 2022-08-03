03.08.2022
17:12
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Происшествия

В Якутии мужчина сбросил щенка с четвертого этажа — возбуждено уголовное дело

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

27 июля в дежурную часть отдела МВД России по Мирнинскому району поступило сообщение от жителей домов по ул. Советская г. Мирный о том, что их сосед выбросил щенка с балкона 4 этажа. Животное погибло.

На место происшествия прибыли полицейские, опросили соседей и очевидцев, установили личность гражданина.

По предварительной информации, мужчина приобрел трехнедельного щенка среднеазиатской овчарки у незнакомого мужчины на улице за два дня до происшествия. Когда он находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, домашний питомец стал скулить и, с его слов, мешал ему отдыхать. Мужчина разозлился и выбросил беззащитное животное с балкона 4 этажа.

По результатам ветеринарной судебной экспертизы установлено, что причиной гибели собаки явилась черепно-мозговая травма в результате падения с высоты.

По данному факту дознавателем отдела МВД России по Мирнинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными».

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Житель Мирного убил щенка, который мешал ему отдыхать
Фото: https://t.me/almaznyikrai
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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