В Якутии мужчина пять лет надругался над двумя падчерицами

Доказательства, собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 32-летнему мужчине.

Он признан виновным в совершении 61 эпизода преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Следствием и судом установлено, что в период с января 2016 по февраль 2021 года подсудимый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух падчериц. На момент первого выявленного эпизода девочкам было 8 и 10 лет.

Девочки длительное время не решались рассказать о происходящем матери, но спустя пять лет сообщили о совершаемых отчимом деяниях. Женщина обратилась в правоохранительные органы, мужчину задержали и поместили под стражу.

На начальном этапе следствия он признавал вину, однако позже изменил показания и стал отрицать слова девочек.

Несмотря на это, следствием проведен значительный объем работы по установлению всех обстоятельств произошедшего и сбору доказательственной базы. Так, проведенная судебная сексолого-психолого-психиатричская экспертиза выявила у него наличие признаков гетеросексуальной педофилии.

Для минимизации последствий совершенных в отношении девочек преступлений им оказана необходимая психологическая помощь.

Приговором суда подсудимый признан виновным и осужден к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы на 2 года.