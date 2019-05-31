В Якутии мужчина похитил септики для туалета

С причала в Нижнем Бестяхе мужчина похитил септики для туалета.

В дежурную часть обратился 55-летний представитель компании с заявлением о краже двух емкостей по 1,5 куб.м, предназначенные для общественного туалета. Мужчина пояснил, что рабочие доставили септики после очистки и оставили их на причале. Через некоторое время они обнаружили их пропажу. Сумма причиненного ущерба составила 21 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый. Им оказался 37-летний водитель одного из предприятий п. Нижний Бестях.

Выяснилось, что за несколько дней до кражи подозреваемый заметил на причале металлические емкости, предназначенные для туалетов в период речной навигации, и решил их похитить для собственных нужд. Воспользовавшись тем, что чужое имущество оставлено без присмотра, он приехал на грузовике-манипуляторе, загрузил их и увез на территорию своего дома.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».