В Якутии мужчина отправится под суд за нападение на полицейского

Прокуратура Алданского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

По версии следствия обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения напал на полицейского, прибывшего на вызов соседей о нарушении тишины и покоя в ночное время.

«Отказываясь подчиняться законным требованиям сотрудника, применил к нему насилие, повредив его форменное обмундирование, причинив физическую боль», – сообщает прокуратура.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.