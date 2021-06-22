22.06.2021
14:20
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Судебная хроника

В Якутии мужчина отправится под суд за нападение на полицейского

Прокуратура Алданского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

По версии следствия обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения напал на полицейского, прибывшего на вызов соседей о нарушении тишины и покоя в ночное время.

«Отказываясь подчиняться законным требованиям сотрудника, применил к нему насилие, повредив его форменное обмундирование, причинив физическую боль», – сообщает прокуратура.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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