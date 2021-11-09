В Якутии мужчина осужден за смертельное ДТП

Прокуратура Вилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения), ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

В суде установлено, что мужчина, имея непогашенную судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не сделав для себя должных выводов, летом 2020 года вновь за сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, при этом совершил наезд на потерпевшего, который в результате полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. После оставив место дорожно-транспортного происшествия скрылся, впоследствии был установлен и задержан сотрудниками полиции.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 8 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.