В Якутии мужчина незаконно изготовил оружие

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в незаконном изготовлении оружия и хранении боеприпасов. Им оказался 43-летний житель г.Нерюнгри, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В ходе обследования жилого помещения подозреваемого было изъято 7 боевых патронов к пистолету Макарова и гладкоствольное оружие, которое мужчина переделал в нарезное, в результате чего, согласно заключению эксперта, данное оружие стало пригодно для стрельбы.

Возбужденные в отношении подозреваемого уголовные дела по ч.1 ст.222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и по ч.1 ст.223 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное изготовление оружия» в настоящее время направлены в суд для рассмотрения по существу.