В Якутии мужчина надругался над собственной малолетней дочерью — вынесен приговор

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) доказательства явились достаточными для вынесения приговора 38-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Следствием установлено, что в период с ноября 2020 по май 2022 года, пользуясь отсутствием матери девочки, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери. На момент первого эпизода преступной деятельности, установленного следствием, ребенку было 8 лет.

О преступлениях девочка рассказала матери после появившихся у женщины подозрений. Мужчина был задержан и заключен под стражу.

В ходе предварительного следствия проведен комплекс следственных действий, в ходе которых установлено 20 эпизодов преступной деятельности осужденного.

Следствием инициировано проведение работы по оказанию пострадавшей девочке необходимой психологической помощи, направленной на минимизацию последствий совершенных в ее отношении преступлений.

Приговором суда подсудимый признан виновным и осужден к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.