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В Якутии мужчина из ревности воткнул женщине нож в шею

В Жиганском районе вынесен приговор по уголовному делу о покушении на убийство.

В ноябре 2018 года подсудимый в ходе ссоры с потерпевшей на почве ревности, схватив ее сзади и прикрыв ей рот рукой, с целью убийства нанес ей удар ножом в шею. После совершения преступления скрылся с места происшествия. Впоследствии явился в отделение полиции с повинной. 

Умысел подсудимого на убийство потерпевшей не доведен до конца по независящим от него обстоятельствам ввиду того, что женщине была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.  

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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Оформи полис СК «Стерх» онлайн – получи возможность выиграть сертификат на 80000 рублей: остался всего один день!