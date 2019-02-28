В Якутии мужчина из ревности воткнул женщине нож в шею

В Жиганском районе вынесен приговор по уголовному делу о покушении на убийство.

В ноябре 2018 года подсудимый в ходе ссоры с потерпевшей на почве ревности, схватив ее сзади и прикрыв ей рот рукой, с целью убийства нанес ей удар ножом в шею. После совершения преступления скрылся с места происшествия. Впоследствии явился в отделение полиции с повинной.

Умысел подсудимого на убийство потерпевшей не доведен до конца по независящим от него обстоятельствам ввиду того, что женщине была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.