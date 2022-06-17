17.06.2022
18:02
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Происшествия

В Якутии мужчина и ребенок заразились от укусов клещей

132 случая укусов клещей зарегистрировали в Ленском районе Якутии за месяц, сообщает тгк yk24ru. 68 проб уже исследовали в лаборатории особо опасных инфекций в столице республики, две из них показали положительные результаты на клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).
Пострадали мужчина и ребенок, сейчас им проводят терапию антибиотиками. Готовится к отправке еще одна партия клещей.
Этим летом в Ленском районе наблюдается пик активности клещей за последние пять лет. В 2021 году за весь сезон было 93 случая укусов клещей, до этого – не более 70 случаев в год. @yk24ru

Фото: тгк yk24ru.
Источник: тгк yk24ru.

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