В Якутии мужчина и ребенок заразились от укусов клещей

132 случая укусов клещей зарегистрировали в Ленском районе Якутии за месяц, сообщает тгк yk24ru. 68 проб уже исследовали в лаборатории особо опасных инфекций в столице республики, две из них показали положительные результаты на клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).

Пострадали мужчина и ребенок, сейчас им проводят терапию антибиотиками. Готовится к отправке еще одна партия клещей.

Этим летом в Ленском районе наблюдается пик активности клещей за последние пять лет. В 2021 году за весь сезон было 93 случая укусов клещей, до этого – не более 70 случаев в год. @yk24ru