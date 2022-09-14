В Якутии мужчина до смерти избил товарища по рыбалке

В Верхнеколымском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его товарища по рыбалке

Колымским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 25-летнего мужчины в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4ст.111 УК РФ).

Следствием установлено, что в апреле 2022 года обвиняемый пришел в гости к своему соседу, с которым вместе ездил на рыбалку, и мужчины начали распивать спиртные напитки.

В процессе застолья между мужчинами произошла ссора, и обвиняемый на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшему множественные удары кулаками и ногами по различным частям тела.

От травм, полученных во время избиения, потерпевший скончался через два дня после доставления в медицинское учреждение.

Следствием проведен комплекс следственных действий, направленных на восстановление картины преступления, проведен ряд необходимых экспертных исследований, результаты этой работы легли в основу обвинительного заключения.

Расследование завершено, с утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение данных преступлений обвиняемому грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.