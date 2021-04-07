В Якутии муниципалы осваивают SMM

ЦУР провел второй обучающий вебинар для пресс-служб администраций районов и муниципалитетов Якутии – «SMM для органов местного самоуправления». В мероприятии 6 апреля участвовали представители 30 районов.

«С расширением быстрого и доступного интернета возрастает запрос на эффективную коммуникацию власти и жителей. В мире идет глобальная тенденция открытости, и это требует специализированной работы в медиасфере на всех уровнях власти, в том числе и на муниципальном», – открыл онлайн-встречу руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин.

На реальных примерах показаны удачные кейсы — это SMM-работа администраций Усть-Алданского, Хангаласского и Верхневилюйского районов. Разобрали типовые ошибки в оформлении, позиционировании и обратной связи с подписчиками.

Районам рекомендовали применить новые методы коммуникации. Наибольшую активность проявили представители Мирнинского, Нерюнгринского, Хангаласского районов.

ЦУР Якутии планирует расширить тематику образовательных практикумов в дистанционном формате. Планируется провести оффлайн-интенсив для пресс-служб органов власти и органов местного самоуправления.