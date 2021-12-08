Якутия может стать углеродно-нейтральным регионом, и включиться в сеть создаваемых в России карбоновых полигонов. Об этом заявил Глава Якутии Айсен Николаев на дискуссионной площадке форума Nobel Vision. Открытые инновации 2.0 в технопарке «Сколково».

«Уникальный климат и география Якутии дают широкие возможности для научных исследований. Создание на территории республики карбонового полигона позволит проводить мониторинг парниковых газов, которые влияют на изменение климата. То, чему территория Якутии подвержена, как самый крупный регион на вечной мерзлоте», — подчеркнул Айсен Николаев.

Известно, что выброшенные в атмосферу парниковые газы могут вызывать глобальное потепление климата. Одним из главных способов борьбы с этим считается декарбонизация экономики. Именно эту задачу решают карбоновые полигоны, на которых с участием университетов и научных организаций проводится изучение и разработка технологий поглощения уже выброшенных газов и замедление процессов их поступления в атмосферу.

В Якутии имеется научный задел и многолетний международный опыт работы в этой области. Доктор биологических наук, заместитель генерального директора Якутского научного центра СО РАН, руководитель международной сети наблюдений SakhaFluxNet Трофим Максимов отметил, что республика может разработать региональную сеть мониторинга климата обширных естественных и нарушенных экосистем, образовавшихся после землепользования и лесных пожаров.

«Обширные леса и тундры Якутии являются большими стоками углерода. Ежегодно аккумулируется от 200 до 400 млн тонн углерода или 23% углерода России. В природных экосистемах Якутии депонировано 19-21 млрд тонн углерода. До сих пор не оценен корректно углеродный пул самой многолетней мерзлоты», – отметил учёный.

На территории республики уже создана уникальная мега-установка SakhaFluxNet, включающая четыре оснащенные экспериментальные научные станции, охватывающие все наиболее важные биоклиматические зоны России — тундровую, лесотундровую и лесную.

Разветвлённая сеть станций не имеет аналогов в стране и мире, как по оснащению современного оборудования, так и по количеству изучаемых параметров — космических, геологических, физико-технических, биологических. Исследования на станциях ведутся круглогодично.