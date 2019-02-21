В Якутии может появиться полигон для испытаний оборудования

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии планируют расположить полигон, на котором будут проводиться испытания экологически безопасного оборудования для добычи углеводородов в Арктике, около Якутска или на полюсе холода Оймякон. Об этом сообщил постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов на международной конференции «Арктика 2019» в Москве.

«Сегодня есть интересные отечественные технологии, которые должны обеспечить безопасную сначала геологоразведку, а затем и добычу углеводородного сырья на шельфе… Эти технологии мы собираемся испытывать у нас в районе Якутска, в районе полюса холода Оймякон», — сказал он.

Федотов пояснил, что для реализации проекта необходима поддержка государства. По его словам, инициатива была поддержана, однако пока не получила финансирования. Он добавил, что сейчас предполагается реализовать проект после 2021 года, тогда как, по его мнению, научные исследования и внедрение современных технологий должны быть первым шагом в развитии Арктики.