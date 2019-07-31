В Якутии может появиться криохранилище

Заместитель председателя правительства республики Кирилл БЫЧКОВ провел личный прием граждан. К вице-премьеру обратились кандидат ветеринарных наук Лидия АЛЕКСЕЕВА и инженер-гидротехник Виктор ЯКОВЛЕВ с идеей по строительству криохранилища в условиях вечной мерзлоты.

«Суть проекта заключается в том, чтобы построить в Якутии криохранилище государственного уровня. Такие объекты есть в ряде зарубежных стран. Если там для того, чтобы хранить семена, нужно создавать искусственную среду, в Якутии это позволяет сделать природный микроклимат», – говорит Лидия Алексеева.

В таком месте, добавила она, можно хранить семена продовольственных культур, которые добровольно сдают страны-доноры, а также генетические материалы и микроорганизмы.

«Научно доказано, что в условиях вечной мерзлоты на тысячи лет сохранились останки мамонтов. Эти находки говорят о том, что практически в первозданном виде можно сохранить все. В таких услугах сегодня нуждаются Китай и другие зарубежные страны. Так почему бы не использовать свой природный потенциал? Тем более это не требует значительных затрат», – добавили якутяне.

Кроме того, Алексеева и Яковлев предложили проект по реализации фитопродукции, биодобавок, рекультивации имеющих экспортный потенциал лекарственных растений – полыни, ягеля и других дикоросов. Они также выступили с идеей создания продукции с использованием нанотехнологий. По их словам, технологии будущего позволят увеличить срок хранения экологически чистой якутской жеребятины и других изделий.

Кирилл Бычков поблагодарил экспертов за проявленную инициативу и высоко оценил идеи, озвученные на встрече. Он поручил Министерству предпринимательства, торговли и туризма и Министерству образования и науки республики рассмотреть возможность реализации озвученных якутянами проектов и создать рабочую группу с привлечением Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Института мерзлотоведения им. П.А., Сибирского отделения Российской академии наук.