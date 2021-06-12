В Якутии мошенники терпеливо «окучивали» пенсионерку

SakhaLife.ru.

В полицию обратилась 55-летняя жительница города Ленск. Женщина рассказала, что в марте этого года ей позвонила девушка, представилась сотрудником банка и стала расспрашивать у пенсионерки об ее сбережениях, размере пенсии.

После того как мошенники заинтересовали свою потенциальную жертву «выгодными предложениями банка», следующий (основной этап) разговора взял на себя мужчина, выдавая себя оператором банка. Уверенным и профессиональным голосом он предложил и убедил женщину оформить «мини-кредит» и выгодный вклад. Для этого он попросил фотографии клиента, паспорта и банковской карты с двух сторон. Пенсионерка согласилась и отправила «Дмитрию» все данные по мессенджеру WhatsApp.

Через некоторое время двумя траншами на счет женщины поступили 22 тысячи рублей, что ее очень обрадовало. Затем вежливый «сотрудник банка» попросил отправить два трехзначных смс-кода, женщина, не задумываясь, передала конфиденциальную информацию, после чего эти средства были списаны под предлогом вклада в банке. По информации аферистов женщине оставалось только ждать поступления денег.

Аферисты решили продолжить и воспользоваться доверчивостью пенсионерки. Мужчина настойчиво звонил ей несколько раз, убеждал и объяснял, что ее сбережения увеличатся при повышении курса валют, уговаривал, чтобы женщина нашла еще большую сумму в долг или снова взяла кредит в банке. Послушав мужчину, потерпевшая пошла в офис банка, оформила кредит на 270 тысяч рублей и через банкомат другого банка перечислила все средства на реквизиты карты, которые продиктовал «сотрудник банка Дмитрий».

Женщина призналась, что знала о преступных посягательствах дистанционных мошенников, однако все же потеряла бдительность. Потерпевшая думала, что действительно разговаривает с сотрудником банка и до конца верила, что деньги поступят обратно на счет, поэтому поздно обратилась в полицию.

Таким образом, аферисты, получив данные пенсионерки, оформили два кредита от ее имени и похитили более 290 тысяч рублей.

Помните, мошенники всегда рядом!