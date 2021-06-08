В Якутии мошенники сорвали куш

За минувшие выходные 8 якутян направили мошенникам свыше 3 млн 600 тысяч рублей.

7 июня т.г. в Отдел МВД России по Нерюнгринскому району обратился местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что еще 4 июня потерял свой телефон. Через несколько дней он разместил объявление в социальной сети, на который откликнулись женщины, якобы работники ломбарда.

Далее девушки, удостоверившись, что разыскиваемый потерпевшим телефон, находится якобы в их ломбарде, попросили его подойти к центральному отделению «Сбера» в г. Нерюнгри, чтобы оплатить 3000 рублей для возврата телефона.

— К Вам подойдет курьер в сером костюме, только не нажимайте кнопку «Оплатить», пока не получите свой телефон, — инструктировал приятный женский голос.

Житель Нерюнгри продолжительное время выслушивал поток информации мошенницы, находясь у банкомата. В какой-то момент автомат запросил действия по команде «Продолжить операцию». Мужчина нажал «Нет» и внесенные им 3000 рублей направились на счет мошенников, а курьер, как и ожидается, не подошел.

Это один из самых незначительных ущербов, нанесенных дистанционными мошенниками якутянам за прошедшие выходные.

Полицейские сводки сообщают, что с минувшей пятницы по воскресенье в полицию обратились еще 7 граждан республики.

Антирекорд принадлежит алмазной столице. В г. Мирный водитель городской администрации перечислил мошенникам со своего счета в банке «ВТБ» пол миллиона рублей. Его землячка, медсестра центральной районной больницы лишилась около 100 000 рублей. Менеджер одного из мирнинских магазинов потерял свыше 11 000 рублей. Инженер алмазодобывающей компании обогатил преступников на 50 000 рублей.

В г. Нерюнгри помимо уже упомянутого гражданина пострадали кладовщик ООО «Айгуль» и пенсионерка.

Представитель торговой организации, пробежалась по всем банкам в городе, чтобы в срочном порядке «поддержать» злоумышленников почти на 1 600 000 рублей. Пенсионерка смогла направить им сумму скромнее — около миллиона рублей.

Столица республики тоже не отстает в этой печальной статистике. Жительница Якутска перечислила мошенникам около 400 000 рублей.

Осторожно: завтра мошенники позвонят Вам!