В Якутии мошенники представляются сотрудниками Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует о том, что имеются случаи мошеннических действий неустановленных лиц с целью получения незаконной материальной выгоды. Так, неустановленные лица представляются сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и сообщают о якобы намечаемой проверке и предлагают исключить негативные последствия от проверки.

В этой связи Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) напоминает индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам о том, что план проверок размещен на официальном сайте Управления и в сводном плане проверок на сайте Генеральной прокуратуры.

При поступлении подобных телефонных звонков просим обращаться в Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) по номеру телефона 8 (411 2) 32-14-30.