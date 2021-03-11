11.03.2021
12:45
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Происшествия

В Якутии мошенники представляются сотрудниками Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует о том, что имеются случаи мошеннических действий неустановленных лиц с целью получения незаконной материальной выгоды. Так, неустановленные лица представляются сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и сообщают о якобы намечаемой проверке и предлагают исключить негативные последствия от проверки.

В этой связи Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) напоминает индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам о том, что план проверок размещен на официальном сайте Управления и в сводном плане проверок на сайте Генеральной прокуратуры.

При поступлении подобных телефонных звонков просим обращаться в Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) по номеру телефона 8 (411 2) 32-14-30.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)
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