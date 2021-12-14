В Якутии мошенники по телефону представляются работниками прокуратуры

Прокуратура республики сообщает, что на территории республики зафиксированы случаи мошенничества со стороны неизвестных лиц, которые представляясь сотрудниками прокуратуры, выставляют гражданам различные незаконные требования имущественного характера.

Прокуратура республики сообщает, что телефонные звонки от имени сотрудников органов прокуратуры республики с различными требованиями материального характера являются преступными действиями мошенников.

В связи с этим прокуратура республики предостерегает граждан, что при поступлении подобного рода звонков и сообщений не следует идти на поводу у мошенников, о фактах их поступления незамедлительно сообщать в прокуратуру республики по номеру телефона: 89244698848.