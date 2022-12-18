В Якутии морозы сохраняются

По данным Института здоровья Академии наук Якутии, в жеребятине мало холестерина и много полиненасыщенных жирных кислот, в том числе Омега-3. А еще это единственная лошадь на планете, в мясе которой есть витамин С.

В большинстве районов преимущественно без осадков, местами на западе и северо-востоке небольшой снег, местами в Колымо-Индигирских районах умеренный снег. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью -47-52, на востоке -42-47, на северо-востоке -37-42, на западе -33-38, местами по Колыме -27-32. Днем -36-41, по нижней Лене -40-45, в Колымо-Индигирских районах -27-32, на северной части северо-востока -22-27. В Якутске преимущественно без осадков, туман, ветер северный 1-3 м/с. Температура ночью -48-50°, днем -39-41°

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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