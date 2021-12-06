06.12.2021
17:49
386
Погода
В Якутии морозы дошли до минус 60
По сообщению УГМС Якутии, 8 декабря в центральных районах местами морозные туманы, ветер слабый, температура воздуха ночью -40-45°. На севере республики -45-50°, на северо-востоке в низинах -55-60°, днем -34-39°, местами -28-33°. На северо-востоке -50-55°, местами -40-45°. На западе, юге ночью и днем -13-18°, местами -23-28°, на юго-западе -5-10°.
В столице Якутии с 21 ч. 6 декабря до 21 ч. 7 декабря ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 1-4 м/с, температура воздуха ночью -36-38°, днем -32-34°.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: http://ugms14.ru/
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