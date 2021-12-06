06.12.2021
17:49
386

Погода

В Якутии морозы дошли до минус 60

По сообщению УГМС Якутии, 8 декабря в центральных районах местами морозные туманы, ветер слабый, температура воздуха ночью -40-45°. На севере республики -45-50°, на северо-востоке в низинах -55-60°, днем -34-39°, местами -28-33°. На северо-востоке -50-55°, местами -40-45°. На западе, юге ночью и днем -13-18°, местами -23-28°, на юго-западе -5-10°.

В столице Якутии с 21 ч. 6 декабря до 21 ч. 7 декабря ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 1-4 м/с, температура воздуха ночью -36-38°, днем -32-34°.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: http://ugms14.ru/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх