В Якутии молодой педагог создала первое эвенское караоке «Мявун икэлни»

В Саккырыре состоялась презентация авторского проекта Татьяны Жирковой – эвенское караоке «Мявун икэлни», что в переводе значит «песни сердца». Молодой и перспективный педагог Татьяна является носителем эвенского языка, в улусном детском центре ведет кружок кукольного театра «Нілтэн».

Эвено-бытантайский молодой педагог Татьяна Жиркова использует инновационные подходы изучения эвенского языка и культуры по авторской программе «Бинилэй икэникэн» как способ обучения и для быстрого усвоения языка обучающимися она. Именно эта программа натолкнула её на разработку проекта эвенского караоке.

— В эпоху компьютеризации детей все больше интересуют новые технологии. Чтобы пробудить интерес к обучению родного языка, следует больше использовать медиа устройства и компьютеры. Изучение стихов под музыку запоминаются быстрее нежели, чем просто стихи. Поэтому изучение песен очень способствует запоминанию языка. Для этого мы начали разработку караоке на эвенском языке.

Просто так читать сказки или тексты не вызывает у детей интереса. Они лучше усваивают материал – визуально и на слух. Для своих занятий я решила испробовать, кроме постановок, караоке на эвенском языке, озвучивание известных мультфильмов и фильмов. Дети, которые занимаются в кружке кукольного театра «Нёлтэн», стали намного лучше усваивать учебный материал по эвенскому языку и литературе в школе. Намного быстрее начали запоминать новые слова.

Улучшилось чтение на эвенском языке. самое главное, повысился интерес к изучению культуры малочисленного народа. У многих из детей раскрылся потенциал к вокалу и актерскому мастерству, — говорит Татьяна Анатольевна.

Сейчас в сборнике первого эвенского караоке 6 песен: “Нямсидук”, “Стадо асатканни”, “Иманаддан”, “Нэнэддэм”, “Мут нян икэгэр икэлбур”, “Хеде” – всё это песни отца Татьяны – Анатолия Платоновича Степанова. На презентацию были приглашены из администрации улуса, наслега, управления образования, управления культуры, школы, детского сада, ассоциации коренных малочисленных народов республики. Все, кто присутствовал на презентации были очень удивлены и восхищены проектом.

Маленький сборник первого эвенского караоке «Мявун икэлни» – огромный шаг к освоению эвенского языка. И это только начало – шесть песен местного автора, в дальнейшем Татьяна планирует расширить картотеку песен. Но для этого ей нужна финансовая и информационно-организационная поддержка.