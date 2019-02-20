В Якутии молодая семья похитила из магазина почти 2 млн рублей

Прокуратура Верхневилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении менеджеров одного из местных магазинов сотовой связи. Они признаны виновными в совершении преступления,предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Установлено, что молодой человек – менеджер магазина сотовой связи, являясь материально-ответственным лицом, в том числе по распоряжению и пользованию вверенными ему денежными средствами, используя рабочий компьютер с доступом в сеть Интернет, неоднократно оформил фиктивные операции по приему платежей, без внесения наличных денежных средств в кассу магазина и далее, незаконно, производил денежные переводы, соответствующие по сумме фиктивным операциям, со счетов организации на свои банковские карты и счета абонентских номеров оператора сотовой связи, без последующего эквивалентного внесения денежных средств в кассу. Всего он совершил 37 операций по переводу денежных средств магазина на сумму свыше 361 тыс. рублей.

Указанные средства он использовал для производства виртуальных ставок на спортивные мероприятия в букмекерских конторах сети Интернет, которые проиграл.

В целях отыграться и внести деньги в кассу магазина, подсудимый предложил своей супруге, являвшейся также менеджером и материально-ответственным лицом этого магазина, совершить хищение денежных средств, на что последняя согласилась, вступив с ним в преступный сговор.

Во исполнение общего преступного умысла, подсудимые совершили свыше 100 операций по переводу денежных средств на общую сумму более 1 млн. 306 тыс.руб., а также систематически похищали из кассы наличные денежные средства, общая сумма которых составила около 285 тыс.рублей.

Общая сумма причиненного ущерба таким образом составила свыше 1 млн. 952 тыс. рублей, которыми подсудимые распорядились по собственному усмотрению.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил молодого человека к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, его супругу – к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Суд принял во внимание полное признание подсудимыми вины, наличие малолетних детей, их молодой возраст, а также частичное возмещение вреда.

Приговор суда вступил в законную силу.