В Якутии модернизируют отделения почтовой связи

До конца 2023 года в Якутии модернизируют 40 отделений почтовой связи

В текущем году в Якутии будут модернизированы отделения почты в Алданском, Мирнинском, Нерюнгринском, Сунтарском, Олекминском, Усть-Майском районах и Якутске. В 2023 году модернизируют 32 почтовых отделения в муниципалитетах Якутии. Соответствующее соглашение 5 сентября подписал глава Якутии Айсен Николаев во время Восточного экономического форума.

«Соглашение позволит привести в нормативное состояние 40 отделений почтовой связи республики в 2022-2023 годах. Почтовые отделения станут не просто комфортными, но и позволят расширить спектр социальных услуг, которые оказываются в отделениях», — сказал Айсен Николаев.

Почта России отремонтирует текущие помещения или построит здания с помощью быстровозводимых конструкций. Отделения оснастят новой мебелью и оборудованием.

«Я благодарю главу республики и его команду за поддержку почтовых проектов. Первого сентября совместно с республиканским Министерством труда и социального развития мы запустили проект по социальной поддержке пожилых людей. Теперь в 11 муниципальных районах Якутии почтальоны помогают пенсионерам с решением бытовых вопросов. Для нас это еще одна возможность реализовать социальную функцию Почты, которая особенно важна в небольших поселениях и на удаленных территориях. Здесь почтовые отделения — это и магазин, и банк, и МФЦ. Чтобы обеспечить высокое качество услуг, мы модернизируем нашу сеть и наполняем ее актуальными сервисами, в том числе социальными и государственными», — отметил Алексей Лаптев, первый заместитель генерального директора АО «Почта России».

Финансирование модернизации и приведения в нормативное состояние почтовых отделений ведется за счет федерального бюджета в рамках президентской программы по модернизации сельских отделений, собственных средств АО «Почта России» и за счет муниципальных бюджетов.

Напомним, модернизация отделений почтовой связи, расположенных в сёлах и труднодоступных местностях, идет в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина.

В рамках работы седьмого Восточного экономического форума Якутия подпишет около 40 соглашений с привлечением инвестиций общим объемом более 330 млрд рублей. Диапазон направлений соглашений — от межрегионального и международного сотрудничества до туризма и высокотехнологичных отраслей.



