В Якутии многодетный отец «воспитывает» детей поленом, музыкальным инструментом и кулаками

Инспектором ПДН Отдела МВД России по Верхневилюйскому району выявлен факт жестокого обращения с несовершеннолетними со стороны их законного представителя.

36-летний житель одного из сел в районе не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. Мужчина неоднократно судим за преступления против личности, под воздействием алкоголя он часто причинял гражданам телесные повреждения различной степени тяжести, был судим и по ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», и по ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», и в настоящее время находится на условном сроке осуждения по ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

При всем этом, он является многодетным отцом. Вместе с женой воспитывает девятерых детей в возрасте от 1 года до 16 лет и, как установил полицейский, методы воспитания в данной семье вышли за рамки обычной отцовской строгости.

Инспектор ПДН выяснил, что под «воспитательное» воздействие пьяного отца часто попадали 14-летний сын и три старшие дочери. Мальчик подвергался за то, что он, по мнению отца, недостаточно мужественен, а девочкам-подросткам, как правило, причинялись побои из-за некачественной уборки дома, недостаточного быстрого приготовления пищи и т.д.

Например, полицейский установил, что сына-подростка он «воспитывал» поленом, музыкальным инструментом и другими предметами. Таким же образом он «учил» старших дочерей 13 – 16 лет.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которого возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».