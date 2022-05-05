В Якутии многодетные семьи смогут получить единовременную выплату за счёт маткапитала

С 1 мая на портале e-yakutia.ru открыт прием заявлений от многодетных семей Якутии для получения единовременной выплаты в размере 30 тысяч рублей за счёт средств регионального материнского капитала «Семья».

Эта мера поддержки может быть оказана семьям при необходимости использования средств материнского капитала на первоочередные нужды семьи.

Единовременную денежную выплату могут получить семьи, у которых право на республиканский маткапитал возникает по 31 декабря 2022 года включительно. При получении выплаты уменьшается общий размер материнского капитала. А если семья ранее уже распорядилась средствами РМК «Семья» и остаток составляет менее 30 тысяч рублей, то выплата будет равна размеру фактического остатка средств.

Чтобы получить данную выплату, семьи также могут обратиться в управление социальной защиты по месту проживания. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. При положительном решении, средства будут перечислены на счёт заявителя, открытый в российском банке.

Напомним, в 2022 году размер регионального материнского капитала «Семья», предназначенного семьям, родившим (усыновившим) третьего ребенка, с учетом индексации, составляет 144 467 рублей.

Отметим, данный законопроект внесён инициативой Главы Якутии Айсена Николаева в рамках реализации антикризисных мер, в целях установления дополнительной меры поддержки многодетным семьям.