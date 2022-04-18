В Якутии многодетные семьи получат единовременную выплату за счёт маткапитала



Многодетные семьи Якутии могут получить единовременную выплату в размере 30 000 рублей за счёт средств регионального материнского капитала «Семья». Соответствующий законопроект народные депутаты приняли сегодня на заседании Ил Тумэн.

«Настоящий проект внесён законодательной инициативой Главы Якутии Айсена Николаева в рамках реализации антикризисных мер, в целях установления дополнительной меры поддержки многодетным семьям», – отметила министр труда и социального развития республики Елена Волкова.

Единовременную денежную выплату могут получить семьи, у которых право на республиканский маткапитал возникает по 31 декабря 2022 года включительно. При этом общий размер маткапитала уменьшается на сумму единовременной выплаты – 30 000 рублей.

Чтобы получить единовременную выплату можно обратиться в управление социальной защиты или в МФЦ, а также будет реализована возможность подачи электронного заявления. Средства будут перечислены на банковский счёт заявителя.

В 2022 году размер регионального материнского капитала «Семья», предназначенного семьям, родившим (усыновившим) третьего ребенка, с учетом индексации, составил 144 467 рублей.

Напомним, по итогам прошлого года Якутия сохраняет лидерство по рождаемости среди регионов Дальнего Востока. За первые три месяца 2022 года в Якутии родилось 2611 детей. Каждый ребенок, рожденный в этом году, получит целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей.

