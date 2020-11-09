В Якутии многодетные семьи будут освобождены от транспортного налога

На расширенном заседании постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 9 ноября 2020 года рассмотрен проект республиканского закона «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» и отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)». Законопроект был принят в первом чтении 5 ноября в ходе XX (внеочередного) пленарного заседания.

Часть народных депутатов предложила воздержаться от повышения транспортного налога в настоящее время в связи пандемией. Народный депутат Виктор Федоров, один из инициаторов поправки, привел данные, согласно которым 67% транспорта с мощностью двигателя свыше 200 л.с. находятся в использовании свыше 10 лет. Парламентарий считает что, повышение транспортного налога коснется не только обеспеченных граждан. По словам депутата Нюргуяны Захаровой, население приобретает старые джипы из-за их высокой проходимости по бездорожью. Депутат призывала повременить с повышением транспортного налога.

Во время обсуждения народные депутаты Павел Ксенофонтов, Алексей Еремеев предложили применить дифференцированный подход с учетом года выпуска автомобилей и вернуться к рассмотрению данного вопроса уже в следующем году. Павел Ксенофонтов подчеркнул, что обнуляя транспортный налог для многодетных, необходимо изыскивать средства.

Министр экономики Якутии Майя Андреевна пояснила, что оплата увеличенного транспортного налога возникнет в конце 2022 года, когда пандемия по прогнозам должна уже завершиться. К вопросу о дифференцированном подходе к налогу с учетом года выпуска автотранспорта, по словам министра, можно вернуться в рамках постоянно действующей комиссии по налоговой политике.

По итогам голосования члены комитета отклонили поправку. Вместе с тем в постановлении Комитета бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации зафиксировали, что в первом квартале 2021 года необходимо вернуться к рассмотрению дифференцированных ставок на транспортный налог для автотранспорта с мощностью двигателя свыше 200 л.с. с учетом года выпуска.

Комитет согласился с поправкой народного депутата Ил Тумэна Юрия Николаева о применении 50 % льготы для физических лиц и индивидуальных предпринимателей в отношении транспортных средств, использующих сжиженный углеводородный газ, компримированный природный газ, сжиженный природный газ в качестве моторного топлива. Ранее в законопроекте предлагалось установить 100 % льготу.

Члены комитета также поддержали поправку народных депутатов Алены Атласовой, Евгения Перфильева и Юрия Николаева, согласно которой один из родителей в многодетной семье по своему выбору освобождается от уплаты транспортного налога вне зависимости от объема лошадиных сил своего автомобиля. Ранее законопроект предусматривал введение таких льгот для автотранспорта с мощностью двигателя до 200 л.с.

Комитетом отклонены поправки об исключении пунктов о льготах на транспортный налог для физических лиц, ИП и организаций, использующих для транспорта газовое топливо, о сокращении срока льготы на имущественный налог для системообразующих предприятий, производящих неалкогольную продукцию.

Как пояснил министр промышленности Максим Терещенко, решение о предоставлении налоговых льгот для транспорта с газомоторным топливом продиктовано необходимостью развития рынка газомоторной отрасли в Якутии.