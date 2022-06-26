26.06.2022
22:27
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Происшествия

В Якутии минул шестой день поисков пропавшего Ан-2…

Сегодня, 26 июня вертолётом Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» визуально было обследовано 400 кв. км. Также для обследования используется радиотехнический поиск. 

К сожалению, поиски положительных результатов не дали.

На завтра запланировано заседание оперативного штаба, по проведению поисковых работ.

В готовности находится авиация МЧС России и авиакомпании «Полярные авиалинии».

Источник: Пресс-служба МЧС Якутии.

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