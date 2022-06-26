В Якутии минул шестой день поисков пропавшего Ан-2…

Сегодня, 26 июня вертолётом Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» визуально было обследовано 400 кв. км. Также для обследования используется радиотехнический поиск.

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