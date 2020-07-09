В Якутии на министра возбудили дело

SakhaLife.ru.

Прокуратура республики провела проверку соблюдения Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) законодательства о закупке товаров, работ и услуг для государственных нужд.

Установлено, что в 2019 году между названным Министерством и индивидуальным предпринимателем заключен государственный контракт о предоставлении услуг путем изготовления и размещения информационного материала (видеоролика) в средствах массовой информации. Контрактом установлен срок его исполнения и порядок оплаты в течение 15-ти рабочих дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки услуг.

Вместе с тем, впоследствии в нарушение требований законодательства о контрактной системе, не допускающей изменение существенных условий контракта, Министерством в лице министра путем оформления дополнительного соглашения, срок оплаты работ (15 рабочих дней) изменен на график финансирования, что продлило срок оплаты по контракту до 46 дней, как следствие нарушило права предпринимателя на её получение в установленный срок.

Прокуратура республики возбудила в отношении министра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).

По результатам рассмотрения административного материала должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс.рублей.

Постановление не вступило в законную силу.