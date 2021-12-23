В Якутии микроперепись охватила 63 тысячи подсобных хозяйств

В декабре 2022 года станут известны окончательные итоги сельскохозяйственной микропереписи, прошедшей в августе 2021 года.

По данным Росстата, фактически переписано порядка 46% личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан России (при предусмотренной законодательством норме выборки не менее 30% объектов). Общий же охват микропереписи составил, согласно оперативной оценке, 16,9 млн сельхозпроизводителей.

В целом по Республике Саха (Якутия) сельскохозяйственной микропереписью было охвачено 67 298 объектов.

Для сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей микроперепись проводилась сплошным методом во всех муниципальных районах республики путем самозаполнения переписных листовна бумажных носителях или в электронном виде через систему web-сбора Росстата. Таким способом переписались 565 сельскохозяйственных организаций, 3275 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан были переписаны выборочным методом в сельских населенных пунктах в 16 муниципальных районах: Амгинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нюрбинском, Олекминском, Сунтарском, Таттинском, Хангаласском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Чурапчинском и сельских населенных пунктах ГО «город Якутск».

Особенностью сельскохозяйственной микропереписи 2021 года стало применение современных технологий при сборе сведений. Перепись проводилась путем опроса респондентов переписчиками

с использованием планшетных компьютеров, в отдельных случаях – с использованием переписных листов на бумажном носителе.

Всего на территории Якутии было переписано 63051 личное подсобное хозяйство населения. Также во всех муниципальных районах республики сплошным методом было охвачено 407 некоммерческих объединений граждан.

Данные микропереписи позволят детально оценить ресурсную базу и потенциал агросектора, а также выработать актуальные программы, направленные на развитие и поддержку сельского хозяйства.

Первые оперативные итоги сельскохозяйственной микропереписи будут опубликованы Росстатом уже в декабре 2021 года. В декабре 2022 года Росстат подведет окончательные итоги по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям, а также будет создана обезличенная база микроданных СХМП-2021.