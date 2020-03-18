18.03.2020
14:46
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Происшествия

В Якутии микроавтобус не выдержал столкновения с большегрузом

В результате ДТП водитель «TOYOTA HIACE» получил множественные переломы и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы г. Алдан.

17 марта около 10 часов утра на 640-м километре федеральной автодороги «Лена» 37-летний водитель, управляя автомобилем «DAF 95XF430» с полуприцепом, на пересечении неравнозначных проезжих частей не выполнил требование дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено», не уступил дорогу автомобилю «TOYOTA HIACE», двигавшемуся по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП  66-летний водитель автомобиля «TOYOTA HIACE» получил множественные переломы и ушибы и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы г.Алдан. В момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности. 

При проверке по базам данных ГИБДД выяснилось, что водитель  большегруза  имеет стаж вождения около 20 лет, за последний год он 8 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения  ПДД.  Со слов мужчины следует, что  в ходе движения по трассе он не заметил знак  «Уступи дорогу», а лишь перед самым перекрестком увидел дорожный знак «Движение без остановки запрещено», начал тормозить, но полностью остановиться не успел.

В момент происшествия водители были трезвы. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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