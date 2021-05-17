В Якутии мигранту закрыли въезд на 30 лет

SakhaLife.ru.

Гражданин Р. выдворен в Республику Таджикистан с закрытием ему въезда сроком на 30 лет, до 31.05.2051 года.

Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлен мужчина, 1974 года рождения, предоставивший в миграционную службу заведомо ложные сведения о себе при обращении с заявлением о приеме на гражданство Российской Федерации.

Установлено, что указанное лицо в годы гражданской войны в Таджикистане принимало участие в боевых действиях на стороне исламских фундаменталистов. Вооруженное формирование возглавлял его родственник, организовавший террористическую структуру. В целях сокрытия своей личности, а также боясь привлечения к уголовной ответственности в Таджикистане, за денежное вознаграждение Р. осуществил замену национального паспорта с новыми установочными данными.

В апреле 2021 года на основании решения МВД по Республике Саха (Якутия) Р. был помещен в Центр временного содержания иностранных граждан, ему аннулировано гражданство РФ. Иностранный гражданин депортирован в Республику Таджикистан.