В Якутии местами мокрый снег

Сегодня утром температура воздуха в Якутске составила +17°. В Тикси столбик термометра поднялся до +5°, в Батагай-Алыте до +7°, в Депутатском до +3°.

На юге, юго-западе, северо-востоке республики кратковременный дождь, местами с грозами, в северных районах ночью местами с мокрым снегом. Ветер умеренный, при грозе с порывами ветра до 9-14 м/с. Температура ночью составит +9+14°, на северо-востоке, северо-западе +4+9°, при прояснении -1,+4°, в Арктических районах местами до -3°. Температура днем поднимется до +25+30°, на западе, северо-западе, северо-востоке +18+23°, местами на северо-востоке +12+17°, в Арктических районах +6+11°.

В столице республики днем ожидается преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, ночью +11+13, днем +26+28 градусов Цельсия.