В Якутии мэр подал в отставку

После трехмесячной болезни подал в отставку глава города Томмот Алданского района, сообщает ТайгаПост. За короткий срок он дважды заразился коронавирусом.

Глава Томмота Александр ЗАВЕРЮХА подал в отставку и уехал из Якутии. В течение трех осенне-зимних месяцев он дважды тяжело переболел коронавирусом. Как сообщила ТайгаПост председатель городского Совета депутатов Наталья СЦЕПУРО, заявление Заверюхи было рассмотрено на сессии в конце апреля. Мэр объяснил, что после болезни не может восстановиться и не в состоянии дальше исполнять свои обязанности. Депутаты единогласно приняли его отставку, вскоре после чего Заверюха уехал из Якутии. Внеочередные выборы в Томмоте еще не назначены.

Впервые Александр ЗАВЕРЮХА был избран мэром второго по численности населения города Алданского района в 2010 году. В сентябре прошлого 2020-го он возглавил Томмот уже в третий раз, всегда выдвигался от «Единой России». При этом на последних выборах большинство в местном Совете депутатов взяли справороссы. Набранных голосов им хватило, чтобы избрать своего председателя.