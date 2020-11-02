В Якутии менеджер банка 5 лет присваивала деньги клиентов

Прокуратура города Нерюнгри поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).

В ходе судебного заседания с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимая в период с 2013 по 2018 годы, являясь единственным работником дополнительного офиса одной из банковских организаций совершила путем растраты хищение вверенных ей наличных денежных средств, внесенных клиентами банка по вкладам, а также со сберегательных счетов клиентов банка. При этом с целью сокрытия своих преступных действий составляла от имени клиентов подложные документы о совершении ими расходных банковских операций. Сумма хищений составила более 1 млн.рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом позиции государственного обвинителя, возмещения в полном объеме причиненного ущерба приговорил женщину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.