В Якутии медвежья семья попрошайничает на трассе

Нерюнгринский фотограф Юрий Коковин зафиксировал новые появления медведей на трассе Нерюнгри-Алдан.

Медведица с медвежатами вышла к людям в промежутке между рекой Большой Дурай и поселком Хатыми. Животные без опаски вышли из леса, когда на дороге было скопление фур и стали выпрашивать еду.

Фотограф заметил, что водители сами при каждом удобном случае кормят диких животных своей едой.

Хотя в это время медведи могут находить себе пропитание и в лесу.