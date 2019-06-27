В Якутии медвежья семья попрошайничает на трассе

Нерюнгринский фотограф Юрий Коковин зафиксировал новые появления медведей на трассе Нерюнгри-Алдан.
Медведица с медвежатами вышла к людям в промежутке между рекой Большой Дурай и поселком Хатыми. Животные без опаски вышли из леса, когда на дороге было скопление фур и стали выпрашивать еду.
Фотограф заметил, что водители сами при каждом удобном случае кормят диких животных своей едой.
Хотя в это время медведи могут находить себе пропитание и в лесу.
Источник: Тамара Игнатьева, Нерюнгри. Фото Юрий Коковин.