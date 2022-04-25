25.04.2022
17:01
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Экология

В Якутии медвежонок забрался на дерево — родители пришли на выручку 🐻

По соцсетям распространяется необычайно милое видео, в котором малыш-медвежонок забрался на дерево и жалобно плачет. На помощь малышу прибегают родители, стоит отметить, что орет медвежонок — точь в точь как человеческое дитя.

Увидев родителей, медвежонок начинает спускаться вниз, не переставая при этом плакать.

Видео заканчивается хэппи-эндом: Малыш удачно спускается из дерева и направляется к родителям. Спасательная операция завершилась удачно.

За всей этой картиной наблюдает якутянин из машины.

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
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