В Якутии медвежонок забрался на дерево — родители пришли на выручку 🐻

По соцсетям распространяется необычайно милое видео, в котором малыш-медвежонок забрался на дерево и жалобно плачет. На помощь малышу прибегают родители, стоит отметить, что орет медвежонок — точь в точь как человеческое дитя.

Увидев родителей, медвежонок начинает спускаться вниз, не переставая при этом плакать.

Видео заканчивается хэппи-эндом: Малыш удачно спускается из дерева и направляется к родителям. Спасательная операция завершилась удачно.

За всей этой картиной наблюдает якутянин из машины.