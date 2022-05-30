В Якутии медведь забрел в село и напал на привязанную собаку на глазах у его хозяина 🙀🙀🙀

Сегодня, в 9 часов утра, во дворе частного дома по ул. Аммосова в селе Черюмча Верхоянского района был замечен молодой медведь. Подойдя слишком близко к людям, будущий хозяин тайги проявил агрессию и напал на сторожевую собаку, после чего был убит охотником, проживающем в указанном доме — сообщает телеграм-канал газеты Вести Верхоянья.

По информации предоставленной Верхоянской инспекцией охраны природы, осмелевший хозяин тайги по непонятным причинам подошел настолько близко к людям, что забрел в поисках съестного во двор местного охотника Юрия Гатилова. Находясь посреди поселка он проявил агрессию и напал на собаку, которая находилась на привязи. При этом борзый косолапый никак не реагировал на крики, которыми Гатилов хотел прогнать его обратно в лес. После тщетных попыток спугнуть свирепого зверя опытный охотник понял, что медведь не собирается отступать, и теперь опасный хищник представляет реальную угрозу для здоровья и жизни селян. Мужчина взял ружье и произвел вынужденный выстрел.

В настоящий момент Верхоянской инспекцией охраны природы составляется акт вынужденного изъятия медведя, получено объяснение охотника, направлен рапорт о внесении решения о регулировании численности бурого медведя.

На фото, появившемся в мессенджере WhatsApp видно, что медведь еще молодой, но уже обладает достаточно крупными размерами, чтобы представлять угрозу людям.