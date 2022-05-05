05.05.2022
15:56
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Происшествия
В Якутии медведь ранил корову
В селе Нерюктяйинск 1-й Олекминского улуса медведь напал на корову, сообщает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ.
Опубликованы фотографии коровы с жуткой рваной раной. Считается, что таким образом звери часто помечают свою жертву и просто ждут, пока животное не ослабнет или погибнет.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://t.me/djiikey
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