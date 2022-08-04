04.08.2022
21:41
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Происшествия
В Якутии медведь напал на женщину
В поселок Эльдикан Усть Майского улуса забрел медведь. Говорят он напал на женщину, но к счастью порвал только куртку. Незваного гостя пришлось ликвидировать, сообщает тгк @sakhahunter
Фото: тгк @sakhahunter
Источник: тгк @sakhahunter
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