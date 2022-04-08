В Якутии медучреждение уличили в незаконном расходовании бюджетных средств во время пандемии

Минфин Якутии уличил медицинское бюджетное учреждение в незаконном расходовании бюджетных средств под предлогом пандемии COVID, которая якобы помешала чиновникам провести конкурентные торги на их освоение, сообщает ИА SakhaNews.

Минфин республики (министр Валерий Жондоров) возбудит дело об административном правонарушении в отношении руководства ГБУ «Якутский республиканский медицинский информационно-аналитический центр» (директор — Аида Коростелева), которое, получив 10 февраля этого года бюджетную субсидию в размере 5 179 082,00 рублей на создание медицинского call-центра, И лишь спустя 35 дней после получения финансовых средств, руководитель учреждения Аида Коростелева без проведения конкурентных торгов 17 марта заключила государственный контракт с единственным поставщиком — новосибирской компанией ООО ГК «Компьютеры и сети» на поставку оргтехники на 5,1 млн рублей.

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