В Якутии медалью за мужество награжден ребенок

Сегодня в рамках седьмого Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети — герои», был награжден Тимофей СТЕПАНОВ спасший из воды двух тонущих людей летом прошлого года. Начальник Главного управления ГАРИН Павел Сергеевич вручил юному герою памятную медаль Федерального Собрания Российской Федерации «За проявленное мужество», а также памятный подарок. В церемонии награждения в режиме видео-конференц-связи из г. Москва принял участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Федерального Собрания Российской Федерации Борисов Егор Афанасьевич.

– На свете много ситуаций, когда обстоятельства становятся выше человеческих сил, и только оперативность, точность и храбрость могут спасти самое ценное — жизнь. От себя лично и от личного состава Главного управления выражаю благодарность и глубокое уважение за смелость, мужество и находчивость, проявленные в экстремальной ситуации при спасении людей на воде, – сказал генерал-майор внутренней службы Павел Гарин.

30 июня 2019 года на местном пляже села Сунтар Сунтарского района было многолюдно. К вечеру, когда все стали расходиться, Тимофей услышал крики о помощи. Обернувшись, нашел взглядом двух тонущих людей. И сразу же прыгнул в воду. Он быстро доплыл до мальчика, который был уже без сознания, ухватил его и поплыл к берегу. Уже теряя силы, Тимофей все-таки доплыл до берега и смог вытащить мальчика. Но в воде оставался мужчина, отец спасенного ребенка, совсем обессиливший и едва державшийся на плаву. Сильными рывками юноша доплыл и до него. Только чудом им удалось добраться до спасительного берега. Оказавшись на берегу и понимая, что теперь все в порядке, сам герой долго не мог прийти в себя. Благодаря мужеству и неравнодушию, Тимофей смог спасти жизни отцу и сыну.