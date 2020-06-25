В Якутии матери детей дошкольного возраста могут пройти переобучение

Или повышение квалификации.

На заседании регионального кабинета министров внесены изменения в постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 16 марта 2020 г. №47 «Об утверждении Порядка организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости».

Данный Порядок разработан в соответствии с федеральным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Для повышения конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, предусмотрено их переобучение и повышение квалификации.

Председатель Госкомитета по занятости населения Степан Москвитин, представляя проект нормативно-правового акта, отметил, что предлагается установить порядок организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости населения республики, посредством образовательных сертификатов.

Порядок предусматривает самостоятельный выбор женщиной образовательной программы из возможных вариантов, согласно рекомендуемому перечню образовательных организаций, сформированной Госкомитетом по занятости населения республики, позволяющей освоить эту образовательную программу в удобное время и в любой из образовательных организаций, участвующих в проекте.

Выдача образовательного сертификата осуществляется при условии освоения образовательной программы в пределах республики на основании заключенного соглашения между женщиной и Центром занятости РС (Я). Стоимость образовательного сертификата на текущий год составляет не менее 46,3 тыс. рублей.