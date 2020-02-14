В Якутии матери 6 детей вынесен приговор

Прокурор Сунтарского района Якутии поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В суде установлено, что подсудимая, являясь матерью 6 несовершеннолетних детей в течение длительного периода времени не надлежаще исполняла свои родительские обязанности, за что 7 раз привлекалась к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, неоднократно привлечена к ответственности по ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

В отсутствие дома матери, в том числе в связи с злоупотреблением ею алкогольных напитков дети неоднократно поступали в Сунтарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, она не обеспечивала их сезонной одеждой, школьными принадлежностями и т.д.

При выезде с ребенком с ограниченными возможностями здоровья на обследование в Якутск, он несмотря на то, что его заболевание предусматривает наличие постоянного внимания и ухода, был оставлен ею в лечебном учреждении без указания своих координат с злоупотреблением в дальнейшем спиртными напитками.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к 220 часам обязательных работ.

Как сообщалось ранее, прокуратурой района при выявлении факта длительного неисполнения женщиной своих родительских обязанностей, и непринятия в связи с этим органами профилактики должных мер, внесены представления в адрес образовательных учреждений, органа опеки, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН ОМВД России по Сунтарскому району.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры к устранению нарушений и недопущению их впредь, в том числе по заявлению органа опеки и попечительства женщина лишена родительских прав, дети переданы на воспитание в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, виновные лица привлечены к установленной законом ответственности.